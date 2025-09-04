Día de la Secretaria en Argentina: por qué se celebra el 4 de septiembre

Cada 4 de septiembre se celebra en Argentina el Día de la Secretaria, una efeméride que tiene como objetivo reconocer y valorar a quienes ejercen ese trabajo y su rol fundamental en la organización y efectividad de oficinas, empresas, organismos e institutos de diferentes ámbitos.

El secretariado ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En sus inicios, las tareas estaban vinculadas principalmente con la mecanografía y el uso de la máquina de escribir. Con el paso de los años, la función se amplió.

Actualmente las responsabilidades se extienden a otras tareas como el manejo y organización de agendas, la coordinación de reuniones, la asistencia en la toma de decisiones ejecutivas, el conocimiento de protocolos institucionales, la supervisión y control de documentación.

La profesión no solo se adaptó a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias de las organizaciones modernas, sino que también evolucionó de forma tal que logró dejar los prejuicios de género atrás y ya no son solamente las mujeres quienes que ocupan estos roles fundamentales.

Día de la Secretaria: ¿por qué se celebra hoy? El origen del Día de la Secretaria no está del todo definido, aunque existen al menos dos teorías que explican cómo surgió esta conmemoración.