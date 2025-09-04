El Senado debate el rechazo del veto a Discapacidad y la regulación de los DNU

El Senado buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y modificar la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en una sesión prevista para este jueves a las 11.

Se espera que se trate de una jornada maratónica, con una duración de al menos siete horas, según lo que se acordó en la reciente reunión de Labor Parlamentaria.

En principio, la oposición tratará cinco cuestiones de privilegio donde se objetará el pedido del Ministerio de Seguridad de allanar a los periodistas Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino y Mauro Federico, y al canal de streaming Carnaval por la difusión de los audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Luego de este segmento, se comenzará con el debate de los proyectos legislativos incluidos en el orden del día.