TRES ISLETAS: “CONTINUAN LAS DETENCIONES Y SECUESTROS EN LA LUCHA CONTRA EL ABIGEATO, 2 NUEVOS DETENIDOS”

En la noche del jueves personal del Departamento Rural de Castelli, con apoyo de la comisaria de Tres Isletas por orden judicial realizaron allanamientos en TRES ISLETAS donde realizaron secuestros de varios elementos cuchillos, machetes, sierra tipo carnicera, frezzer entre otros elementos.

DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL JUAN JOSE CASTELLI

FECHA: 21/04/2022.

HORAS: 23:00.

CAUSA: “SUP. ABIGEATO”

MOTIVO: Ccar.Novedad.

SINTESIS: Ampliando mi anterior plantilla fin informar que finalizo allanamiento conforme Oficio N° 71/2022, y decreto fundado N° 123, llevando a cabo allanamiento en domicilios donde actualmente residen F. A. sito en B° Reserva Norte Tres Isletas, y C. M. sito en Paraje La Peligrosa, con el siguiente resultado: se procedió conducción de C. M. (32), solt. Inst. Jornalero, ddo. Pje. La Peligrosa, DNI N no recuerda y F. A. (36) solt. Inst. Jornalero, ddo. Barrio Norte Tres Isletas y el secuestro de *(02) caballos, uno pelaje rosillo y el otro colorado; (16) cuchillos distintos tamaños y medidas (04) machetes distintos tamaños; (03) lazos de cuero; (01) ensillado completo; (01) guarda calzón color negro; (01) sombrero retobado color negro; (01) freno; (02) frenos con cabezada y rienda de cuero; (03) bozal de cuero; (01) cogotera de cuero; (01) pechera de suela; (02) guachas; (01) chicote; (01) freezer marca MODDO de 270 litros; (01) sierra tipo carnicera marca HIMPA, por ser de interés para la causa, y se procedió al secuestro impostergable de (02) escopetas calibres 16 ambas sin marca ni números visibles.

Se consultó Fiscal turno Dr. Roggero Gerónimo a/c Fiscalía de Investigación N° 02 Ciudad, quien dispuso aprehensión de ambos masculinos en causa SUP. ABIGEATO, ambos fueron alojados en Cria. 2° Ciudad.

Asimismo, compulsado los registro de esta Unidad, ambos sujetos presentan pedido de aprehensión activo, en otra causa “EMILIANO ESTEBAN PUCHETA S/DENUNCIA POR ABIGEATO”, conforme Radiograma N° 014-J/22, de fecha 06/04/22, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 01 a/c Dra. Raquel Maldonado, quien tomado conocimiento ordeno se notifique aprehensión en la presente causa y fecha mañana sean remitido a sede de esa magistratura. Se contó con la colaboración de la Comisaria Tres Isletas afectando Personal Moviles disponible. Atte. Subcomisario Pol. RUBEN ARIEL PAVON- Jefe turno Departamento Seguridad Rural J.J. Castelli-

