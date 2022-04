TRES ISLETAS: ACTAS DE INFRACCIONES, RETENCIÓN DE MOTOCICLETAS Y HUÍDA DE CONDUCTORES DURANTE OPERATIVO DE CONTROL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Desde las 5 de la madrugada de este domingo y hasta las 7:40 hs en el acceso Excombatientes de Malvinas, la Coordinación de Tránsito Municipal con apoyo de agentes de la Comisaría local llevaron adelante un operativo de control vehicular.

En esta oportunidad se confeccionó un total de 9 actas de infracción y 6 motos fueron derivadas al corralón municipal, algunas por no poseer luces y otras por no usarlas en horario nocturno. Además, algunos conductores no poseían la documentación obligatoria y una de las motocicletas tenía colocado un escape antirreglamentario.

Durante el control los inspectores de tránsito y la policía también tuvieron que enfrentar dos situaciones particulares.

Uno de los casos fue cuando algunos jóvenes estaban en aparente estado de ebriedad, tanto que se tuvo que solicitar la ayuda del personal de hospital local para su control.

Otra situación fue la de dos motociclistas que cruzaron a gran velocidad por el puesto de control, ambos con acompañantes. Una de las motos circulaba a contramano y al llegar a la boca calle giró a la izquierda perdiendo el control y cayendo en la banquina. Rápidamente se reincorporaron y huyeron del lugar.

Relacionado