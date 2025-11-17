TRES ESTUDIANTES ARGENTINOS LLEVARON A LA COP30 LOS RECLAMOS DE LOS JÓVENES POR LA CRISIS CLIMÁTICA

La profesora Andrea y los alumnos Olivia, Franco y Justina en la COP30, representando a la Argentina. Foto: Andrea Santoro

Franco Olcese (18), Justina Pinto Servente (18) y Olivia Roca (15) son tres estudiantes argentinos del colegio San Felipe Apostol que vinieron a la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP30) a representar las demandas de los jóvenes ante la crisis climática creciente.

Como tantos otros chicos, ven que el mundo está en riesgo, cada vez más caliente, contaminado y egoísta, y por eso le acercaron un manifiesto con demandas a líderes y referentes mundiales para intentar torcer el rumbo del futuro que no quieren resignar. Quieren voz y voto.

“Siempre me molestó muchísimo que me digan ‘el mundo que les dejamos va a ser responsabilidad de ustedes’ y que cuando uno tiene el incentivo, tiene una propuesta te digan ‘sos chico, cuando sea más grande vas a poder hacer algo’. Muchas de las personas que toman las decisiones se miran el ombligo, miran sus intereses políticos y económicos sin tener en cuenta a las víctimas”, relató a TN Franco. Y agregó: “Pero estando en estos lugares escuchas historias muy inspiradoras y te da un subidón de esperanza y vas con otro envión a luchar por estas propuestas”.

Activistas participan en una manifestación a favor del financiamiento climático fuera de la sede de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP30, el jueves 13 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil. (AP Foto/Joshua A. Bickel)

La cumbre, que este año se hace en el corazón de la Amazonía, en Belém, Brasil, reúne a líderes de alto nivel y delegaciones de todo el mundo que discutirán hasta el 21 de noviembre cómo limitar las emisiones de gases efecto invernadero, dejar atrás los combustibles fósiles y de dónde saldrán los fondos para asistir a las naciones en vías de desarrollo a sobrellevar y adaptarse a la crisis climática.

Pero también, Belém está siendo epicentro de grandes movilizaciones y demandas de la sociedad civil como hace años no se veía. Es que las tres COP anteriores se hicieron en países con regímenes autoritarios (Egipto, Emiratos Árabes, Azerbaiyán).

Una charla que dieron los jóvenes que participaron del programa Decarbonize. Foto: Andrea Santoro

“No hay un lugar para correr cuando arruinemos este mundo. Pero estar en este lugar te dan ganas de ir, hacerte escuchar y después volver a la Argentina e impulsar un cambio”, sumó Justina.

El proyecto en el que participaron durante todo el año Olivia, Franco y Justina se llama Decarbonize y está financiado por The Center for Global Education de Canadá. Para participar tuvieron que enviar un video contando historias que los vinculen con el ambiente, la biodiversidad o la crisis climática y luego consultar y encuestar a amigos, pares y otros estudiantes. El objetivo fue poder recolectar las vivencias y reclamos de los jóvenes y luego ponerlos en común en la COP30. Ellos pudieron participar de la conferencia en Belém de manera presencial gracias a sus buenas calificaciones en el colegio.

El manifiesto tiene 8 puntos o llamados a la acción:

convertir la educación sobre el cambio climático en un derecho universal

integrar la salud mental en la educación climática

garantizar que todos los niños reciban recursos para aprender en contacto con la naturaleza

incluir aprendizajes prácticos en contacto con la naturaleza

proteger y difundir el conocimiento de pueblos originarios

invertir en financiamiento para iniciativas climáticas estudiantiles

crear espacios para estudiantes con derecho al voto en la gobernanza climática global

financiar la formación docente y la participación en programas internacionales

“El manifiesto está escrito por nosotros, corregido por nosotros. Y fuimos por toda la COP repartiéndolo. Participamos en todas las mesas y paneles que podemos”, explicó Franco a TN. Tanto él como sus compañeras y Andrea Santoro, la profesora de Química y Biología que los acompaña en el viaje, tienen una agenda apretada de actividades para difundir su mensaje. También para estar en contacto con otros chicos y sus realidades.

Una de las marchas civiles en la COP30 incluyó un funeral de combustibles fósiles para representar la urgencia de la transición energética (AP Foto/Andre Penner)

Al respecto, Olivia opinó: “Cuando llegás acá te das cuenta de que hay un montón de gente viviendo lo que vivo yo, pensando lo mismo y un montón que quieren ser escuchados. Acá tenemos esa posibilidad y eso te motiva a seguir para adelante y no darnos por vencidos”.

Ante la pregunta “¿qué les gustaría que pase cuando termine la COP?» Franco dijo: “Que nos escuchen, que tomen al menos uno de los puntos, que entiendan que este es un reclamo real, una base real. Que al menos los países firmen uno de nuestros puntos y se comprometan”, marcó Franco.

Para Justina y Olivia lo más importante va a ser contar la experiencia y fomentar a otros alumnos del colegio a seguir la lucha y poder participar de futuras COP.

“No quiero solo llevar el mensaje a la instancia global, sino también llevarlo al colegio, contarlo y que lo entiendan”, aseguró Olivia.

“Fue un orgullo grandísimo escucharlos a hablar, una maravilla. Uno de los puntos del manifiesto habla de la educación y creo que el cambio empieza por ahí. Los docentes tenemos el poder de trabajar y llevar adelante estos proyectos y estos temas que ayudan a educar. Los chicos después son los que después propagan esto en sus casas”; cerró la profesora Andrea.