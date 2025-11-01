TRASCIENDE LA «PROFUNDA DESILUSIÓN» DE MAURICIO MACRI CON JAVIER MILEI TRAS LA CENA EN OLIVOS: LOS DETALLES

Javier Milei compartió en la noche de este viernes una cena en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en medio de los cambios en el Gabinete Nacional , pero según dejaron trascender desde el entorno del expresidente, el ágape, o mejor dicho el «after», no fue lo que esperaba.

La idea de la reunión nocturna era la búsqueda de consensos que le permitan al libertario ganar gobernabilidad para los próximos dos años y concretar las reformas estructurales que planea.

El devaluado líder del PRO ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 por el túnel ubicado en el ingreso de Avenida Libertador, para compartir milanesas con el Presidente y también con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según trascendidos, se retiró del lugar cerca de las 22, sin brindar declaraciones.

En medio de la cena se anunció la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, y el reemplazo del legislador porteño electo y vocero, Manuel Adorni, situación que al parecer no le gustó al exmandatario.

«Del entorno de Macri me dicen que fue una ‘profunda desilusión’ la reunión con Javier Milei y agregan: ‘Será difícil que Mauricio vuelva a tenderles la mano después de haber sacado a Francos para poner a Adorni, y no a algún cuadro técnico serio'» , reveló el periodista de C5N, Lautaro Maislin. , reveló el periodista de