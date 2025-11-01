TRASCIENDE LA «PROFUNDA DESILUSIÓN» DE MAURICIO MACRI CON JAVIER MILEI TRAS LA CENA EN OLIVOS: LOS DETALLES
Según dejaron entrever desde su entorno, el devaluado líder del PRO se sintió «ninguneado» tras conocerse los recientes cambios en el Gobierno.
El mencionado sitio aseguró que el libertario «no le ofreció nada» al líder del PRO. «Poner a Adorni en lugar de Francos es como si nosotros hubiéramos puesto a Fer de Andreis en lugar de Marquitos Peña», dijo uno de los hombres de Macri, de acuerdo con este portal.