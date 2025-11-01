LA HISTORIA DE UN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS QUE ERA MIEMBRO DEL COMANDO VERMELHO Y MURIÓ EN EL OPERATIVO

En el Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro, todavía restan entregarse cinco cuerpos de las víctimas del operativo policial más grande en la historia de la ciudad.

Desde este viernes, la entrega se volvió más masiva y cientos de familias acudieron al lugar para despedirse de sus seres queridos. En las puertas del edificio, las camionetas de funerarias esperan para los traslados.

Según las autoridades, 121 personas murieron durante el operativo y unas 20 aún no fueron identificadas, ya que no pertenecen al estado de Río.

Esos cuerpos deberán ser reconocidos mediante pruebas de ADN, un proceso que —según se anticipa— demandará mucho tiempo, contó TN, que se encuentra en el lugar de los hechos.

“Traté de que mi hijo bajara y no pude”

Entre los familiares que siguen esperando se encuentra Samuel, el padre de un adolescente de 14 años que perdió la vida durante la redada. “Traté de que mi hijo bajara y no pude. Se hizo sin planificación”, relató con la voz quebrada mientras aguardaba frente al instituto.

El joven, según contó su padre, estaba en la favela cuando comenzó el operativo. “Había muchos cuerpos en el piso”. Según su relato, su hijo tenía conexiones con Comando Vermelho. “No sé cuál era su trabajo. Cuando me enteré traté de traerlo a mi casa”, agregó.

Familiares despiden los restos de sus seres queridos. (Foto: REUTERS/Pilar Olivares)

Una operación que conmocionó a Brasil

El megaoperativo policial desplegó 2500 agentes en distintos puntos de la ciudad. El objetivo era actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río de Janeiro, con presencia principalmente en las favelas.

La magnitud del operativo generó caos y miedo en la población: escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.