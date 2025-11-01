CÓMO QUEDÓ EL GABINETE DE JAVIER MILEI TRAS LAS SALIDAS DE FRANCOS Y CATALÁN

Luego de una semana de relativa calma en los mercados y tras la victoria electoral de La Libertad Avanza, el Gobierno nacional atraviesa una nueva etapa de cambios internos en su Gabinete . En las últimas horas del viernes, Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete) y Lisandro Catalán (Ministerio del Interior) presentaron sus renuncias al presidente Javier Milei, sumándose a otras salidas recientes dentro del equipo oficial.

Francos oficializó su decisión a través de redes sociales, explicando que su renuncia se debe a «los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional», y con el objetivo de que el Presidente pueda «afrontar sin condicionamientos la nueva etapa de gobierno».

Por su parte, Catalán, quien había asumido hace apenas 47 días, también comunicó su salida con una breve carta en la que aseguró que continuará apoyando a La Libertad Avanza. «Estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina», expresó.

Estas renuncias se suman a los cambios recientes en el equipo presidencial, en medio de un proceso de reorganización interna en la Casa Rosada tras el triunfo electoral.

Adorni asume como nuevo jefe de Gabinete

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue designado oficialmente como nuevo jefe de Gabinete, convirtiéndose en el tercero en ocupar ese cargo durante la gestión de Milei. Su jura está prevista para el próximo miércoles.

La última actividad de Francos como ministro consistió en una reunión con los gobernadores, en busca de acuerdos políticos y respaldo legislativo. Su salida, junto con la de Catalán, sorprendió a varios mandatarios provinciales, ya que ambos habían sido los encargados de gestionar la convocatoria a ese encuentro.

Cúneo Libarona continuará en Justicia por pedido de Milei

A diferencia de lo que se había anticipado, Mariano Cúneo Libarona finalmente seguirá al frente del Ministerio de Justicia, al menos hasta febrero. El funcionario tenía redactada su renuncia por motivos personales y de salud, pero aceptó continuar en el cargo tras un llamado directo del Presidente.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron que Milei le pidió que se mantuviera al frente de la cartera por al menos tres meses más, con posibilidad de extender su permanencia. De esta forma, se dilatan otros cambios previstos dentro del equipo libertario.

Así quedó compuesto el Gabinete Nacional

Tras las últimas renuncias y reacomodamientos, la estructura del Ejecutivo quedó conformada de la siguiente manera: