TRAS SU GIRA POR LA INDIA, LIONEL MESSI LLEGÓ A LA ARGENTINA PARA EMPEZAR SUS VACACIONES

Lionel Messi regresó este miércoles a la Argentina para iniciar las vacaciones, luego de su gira por la India y de la reciente consagración en la MLS con Inter Miami. El capitán de la Selección pasará unos días de descanso en Rosario, su ciudad natal, antes de encarar la pretemporada en la que buscará su puesta a punto para llegar en condiciones al Mundial 2026.

El astro argentino aterrizó con su avión privado en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Santa Fe, debido al cierre de la estación aérea de Fisherton por obras de infraestructura. Desde allí, Messi continuará su viaje por vía terrestre hasta su casa en Funes, localidad ubicada a las afueras de Rosario.

Decenas de fanáticos esperaron por el astro argentino en el alambrado perimetral del aeropuerto de Santa Fe, provincia que Leo volvió a pisar después de más de 14 años.

La última vez que se lo vio por estas tierras fue el 16 de julio de 2011, cuando la Selección argentina, dirigida entonces por Sergio Batista, quedó eliminada por penales ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América disputada en el país, en un partido que tuvo como sede el estadio Brigadier López.