La AFA designó al árbitro para el Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes. (Foto: EFE/Reuters)

Se cierra la temporada en el fútbol argentino y todavía queda un partido para consagrar a un nuevo campeón. Este sábado, Platense y Estudiantes jugarán la final del Trofeo de Campeones por ser ganadores del Torneo Apertura y Clausura.

En las últimas horas, desde la AFA dieron a conocer quién será el árbitro principal y sus asistentes para este encuentro que sumará una nueva estrella para el vencedor.

El elegido para ser el árbitro principal es Leandro Rey Hilfer, que estará acompañado por Cristian Navarro, Pablo González, Luis Lobo Medina y Adrián Delbarba. Mientras que en el VAR estarán Pablo Dóvalo y Lucas Germanota.

Leandro Rey Hilfer fue designado como árbitro para el Trofeo de Campeones. (Foto: AFP)

El Calamar sorprendió a todos al consagrarse campeón del Apertura dejando en el camino a River como visitante en un encuentro épico e histórico. En la final se impuso ante Huracán y sumó su primera estrella.

Por su parte, el Pincha tuvo una fase final impresionante en el Clausura, ganando todos sus duelos como visitante y con un contexto de polémica importante. Tras dejar en el camino a Gimnasia, se impuso ante Racing por penales en Santiago del Estero.

Cuándo juegan Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones

La final entre Platense y Estudiantes se disputará el sábado 20 de diciembre a las 18 en el Estadio de San Nicolás.

Dónde ver el partido de Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones

El duelo entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones se podrá ver a través de la pantalla de ESPN Premium y TNT Sports.