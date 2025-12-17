ORDENARON CUSTODIAR AL SOSPECHOSO DEL FEMICIDIO EN VILLA RÍO NEGRO

La Justicia chaqueña investiga un femicidio seguido de un intento de suicidio en Villa Río Negro. Y es que encontraron a una mujer sin vida y un hombre gravemente herido dentro de una vivienda, durante la madrugada de este miércoles. Ahora, la fiscalía dispuso que el sospechoso permanezca bajo custodia, durante su internación en el Hospital Perrando.

El hombre de 41 años permanece internado bajo estricta custodia policial en el Hospital Perrando, luego de haber intentado quitarse la vida, realizandose un corte en la muñeca izquierda, luego del violento episodio ocurrido.

El procedimiento se originó durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 7.40, cuando efectivos de la Comisaría Duodécima Metropolitana intervinieron en el domicilio tras un llamado de emergencia. En el lugar, el personal policial halló a una mujer sin signos vitales y a un hombre con múltiples heridas cortantes en las muñecas.

La víctima fue identificada como Erica Cecilia Fernández, de 42 años. Personal médico que llegó al lugar constató su fallecimiento dentro de una de las habitaciones de la vivienda. Por disposición de la Fiscalía de Género Subrogante, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar fehacientemente la causa de muerte.

En ese contexto, el sospechoso fue derivado de urgencia al Hospital Perrando, donde fue diagnosticado con «trastorno del sensorio, herida cortante en muñeca izquierda y escoriaciones múltiples». Debido a las sospechas sobre su posible responsabilidad en el femicidio, la Justicia ordenó que permanezca internado bajo custodia policial permanente, hasta tanto su estado de salud permita avanzar con las actuaciones judiciales.

Según se informó, fue el hijo de la mujer, un adolescente de 16 años, quien dio aviso a la Policía y alertó sobre la muerte de su madre. Y otro dato no menos es que, las fuentes oficiales indicaron que no se registran antecedentes de denuncias previas por violencia de género realizadas por la víctima.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de la autopsia y la evolución clínica del detenido, que será citado a declarar cuando se encuentre en condiciones.