DIVISIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DETIENEN A UN HOMBRE POR SUPUESTO ROBO A UNA VIVIENDA

Un hombre de 28 años fue demorado este martes, en el marco de una causa por supuesto robo a una vivienda que se encontraba deshabitada.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de avenida Nicolás Roja Acosta y calle Seitor, en relación con un hecho ocurrido en el barrio 64 Viviendas.

Según la denuncia, una vecina alertó a la policía sobre la presencia de personas extrañas en el inmueble. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la vivienda había sido violentada y que del interior faltaban varios elementos, entre ellos un televisor marca LG, una pava eléctrica, un anafe eléctrico, una garrafa de gas de 10 kilos, además de utensilios de cocina y ollas.

A partir de tareas investigativas, entrevistas a vecinos y el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, el personal logró identificar al presunto autor del hecho, quien se encontraría en situación de calle. Con esos datos, se realizaron recorridas preventivas por distintos sectores de la zona portuaria, logrando localizarlo en el lugar mencionado.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero rápidamente fue alcanzado y demorado. Posteriormente, fue trasladado a la División Medicina Legal y luego entregado a la Comisaría Tercera de Barranqueras por razones de jurisdicción.

