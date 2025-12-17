DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES COMPLEJAS DETUVIERON A UN HOMBRE EN UN ALLANAMIENTO POR SUPUESTO ROBO

El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Contra la Propiedad y se realizó alrededor de las 11 de la mañana.

Este martes, agentes llevaron a cabo un allanamiento que permitió la detención de un hombre de 46 años, acusado de participar en un robo domiciliario, además del secuestro de varios elementos de interés para la causa.

El hecho investigado ocurrió el 7 de diciembre, cuando la damnificada se ausentó de su vivienda y, al regresar, constató que personas desconocidas violentaron la puerta de ingreso, sustrayendo dos televisores Smart, una consola PlayStation III y un equipo de cámaras de seguridad, entre otros objetos.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas, que incluyeron entrevistas con vecinos y el análisis de registros fílmicos, logrando identificar a los presuntos autores del hecho; Cabe mencionar que hace unos días fue incautado, un Fiat Siena de color rojo, vehículo utilizado para cometer el ilícito.

En ese marco, el rodado fue localizado en avenida 9 de Julio al 2400 aproximadamente, donde se procedió a su formal secuestro. Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó la realización de tres allanamientos simultáneos, dispuestos por el Juzgado de Garantías N° 2, con intervención del Equipo Fiscal N° 15.

Como resultado del operativo, en un domicilio ubicado en calle Saavedra al 1000 aproximadamente, fue aprehendido un hombre de 46 años, y se secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho, un teléfono celular, una barreta y el automóvil Fiat Siena vinculado al robo. Los otros dos domicilios allanados arrojaron resultado negativo.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la División Medicina Legal y quedó a disposición de la Justicia, imputado en la causa por “Supuesto Robo”.

