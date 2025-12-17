RESISTENCIA TRES MUJERES FUERON DETENIDAS POR RESISTENCIA Y ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD Y LESIONES

El hecho ocurrió este martes al mediodía, luego de que tres mujeres de 24, 29 y 52 años protagonizaran un violento episodio durante un allanamiento, en el marco de una causa por supuesta estafa.

El procedimiento se registró alrededor de las 12:00, cuando personal de la División Delitos Contra la Propiedad se dispuso a realizar un allanamiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N.º 1, en una vivienda del barrio Llaponagat. La medida se llevó a cabo en el marco de una investigación por una supuesta estafa ocurrida días atrás en un comercio ubicado sobre la avenida Castelli.

La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 10 de diciembre por el propietario de una tienda multirrubro, quien manifestó que una mujer realizó una compra por un monto cercano a los 160.000 pesos, abonando mediante una supuesta transferencia bancaria que nunca se acreditó. Posteriormente, se constató que el comprobante presentado correspondía a una transferencia falsa.

Al momento de intentar ejecutar la orden judicial, varias mujeres intentaron impedir el procedimiento, adoptando una actitud agresiva hacia el personal interviniente. Ante esta situación, los efectivos intentaron mantener el orden y garantizar el cumplimiento de la medida judicial. Como consecuencia del forcejeo, resultaron lesionados dos agentes, quienes sufrieron rasguños y mordeduras. Todos los involucrados fueron examinados por el médico policial en turno.

Por último, por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, se notificó la aprehensión de las tres mujeres en la causa por “Supuesta Estafa, Resistencia y Atentado contra la Autoridad y Lesiones”, y se recepcionaron las denuncias penales correspondientes tanto de la ayudante fiscal como de los efectivos policiales agredidos.

