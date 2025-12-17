CRISIS EN SAN LORENZO: MORETTI EXPLICÓ SU VÍNCULO CON SUR FINANZAS Y ASEGURÓ QUE ES “COMPLETAMENTE INOCENTE”

Este martes, San Lorenzo quedó acéfalo luego de que se reunieran las firmas necesarias para que la gestión encabezada por Marcelo Moretti finalizara su curso. Sin embargo, horas más tarde el dirigente dialogó con TN y dio marcha atrás con la situación.

Consultado por Diego Sehinkman sobre si seguía siendo el presidente del Ciclón, lo negó: “No. Nosotros vamos a impugnar el acta que supuestamente decretó la acefalía, porque tiene un montón de vicios y hay cuestiones que lamentablemente se siguen haciendo mal en el club. La acefalía no está bien decretada“, comentó Moretti en TN.

Y agregó: “El acta no la terminé de ver porque no la firmé. No me dejaron manejar la Comisión Directiva. No hay libro de actas. Yo no me fui. Estoy tratando de hacer entender cuál es la situación del club. Mañana tenemos que impugnar este acta.

Marcelo Moretti habló sobre la situación de San Lorenzo. (Foto: X/@morettimarcelo vía NA)

“Desde hace un año me quieren hacer un golpe de Estado para poder tomar el control de San Lorenzo. Es un club muy político”, expresó.

Además, dio su versión sobre la recordada cámara oculta en la que se lo vinculó con una presunta coima. “El video está en el expediente de la causa. No tengo dudas de que soy completamente inocente. Eso dañó mi imagen y se construyó un relato falso”, argumentó.

“Nos encontramos con un club destruido”

También se refirió a la relación entre el Ciclón y la financiera Sur Finanzas: “San Lorenzo no recibió dinero. Nos encontramos con un club totalmente destruido y con una deuda enorme e inmanejable. Tuvimos que hacer muchos aportes de dinero y no alcanzó. Por eso salimos a pedir préstamos”, expresó.

Marcelo Moretti junto a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas. (Foto: LinkedIn Ariel Vallejo).

“Nadie me sugirió Sur Finanzas. Yo aporté más de 400 mil dólares y hay gente que aportó incluso más, porque el club está en una situación terminal”, añadió.

Crisis en San Lorenzo: ¿Qué es una “acefalía”?

La acefalía de un club ocurre cuando sus autoridades principales dejan de ejercer sus funciones, ya sea por renuncia, fallecimiento o incapacidad. En el caso de San Lorenzo, la situación se desencadenó por una serie de renuncias masivas de miembros clave de la Comisión Directiva.

La situación es comparable a lo que sucede en el gobierno de un país: si el presidente y el vicepresidente renuncian, el Estado queda sin una figura que lo represente y tome decisiones. En un club, la ausencia de una conducción estable y legitimada deja a la institución a la deriva.