TRAS RÁPIDO ANÁLISIS DE CÁMARAS, LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DETUVO AL PRESUNTO AUTOR DE UN ROBO A UN COMEDOR

En un operativo relámpago realizado esta tarde en la ciudad de Sáenz Peña, efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior lograron esclarecer un robo ocurrido durante la madrugada en un local gastronómico ubicado en la intersección de Ruta 95 y Colectora Sur.

El hecho se produjo cuando personas desconocidas violentaron la puerta principal del comercio para sustraer una suma de dinero en efectivo, varios packs de latas de cerveza y mercaderías de cocina. Tras la denuncia del propietario, el personal técnico de Investigaciones procedió al resguardo y análisis del material fílmico de las cámaras de seguridad del local.

A través de las imágenes, los agentes lograron determinar las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Con esta información, se conformaron grupos de trabajo que realizaron tareas de vigilancia y consigna en sectores estratégicos. Finalmente, en una quinta del Barrio San Cayetano, los efectivos individualizaron a un joven de 20 años que vestía prendas idénticas a las observadas en los videos.

Por orden de la Fiscalía N° 3, a cargo del Dr. Marcelo Soto, se procedió al secuestro formal de la ropa de interés para la causa y a la conducción del sujeto hacia la unidad jurisdiccional. La Policía continúa con las diligencias para lograr el secuestro de los bienes denunciados como sustraídos.

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