ISRAEL ASEGURA QUE RESTOS DE UN MISIL IRANÍ IMPACTARON A METROS DEL MURO DE LOS LAMENTOS
El Ejército israelí reportó daños en un estacionamiento ubicado en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Imagen impactante: así fue herido un periodista por un ataque de Israel al Líbano
El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque israelí en el sur del Líbano. El ataque quedó registrado por la cámara de RT y se puede ver como, a pesar de estar ambos periodistas claramente identificados como trabajadores de prensa, un proyectil lanzado por avión israelí impacta a unos pocos metros de ellos que se encontraban en un puente cerca de una base militar.
Los dos periodistas debieron ser hospitalizados con heridas de metralla y fueron intervenidos quirúrgicamente para extraerles esquirlas del brazo de Sweeney y de la pierna de Ali Rida, su camarógrafo.