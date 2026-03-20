Israel asegura que restos de un misil iraní impactaron a metros del Muro de los Lamentos

El Ejército de Israel Informó este viernes que un fragmento de misil iraní cayó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, causando daños en un estacionamiento ubicado en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de los Lamentos y del complejo religioso de la Explanada de las Mezquitas.

«El régimen iraní demuestra una vez más que dispara indiscriminadamente, ya sea contra zonas civiles o lugares sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel», señaló en redes sociales, donde compartió una foto en la que se puede ver humo en la Ciudad Vieja de Jerusalén. señaló en redes sociales, donde compartió una foto en la que se puede ver humo en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

El fragmento cayó en el parque Hatkuma, a pocos metros de la Puerta de Sion, donde las alertas antiaéreas sonaron en el marco de una nueva oleada de ataques por parte de Teherán.