TRAS LA REUNIÓN CON EL GOBIERNO, FEDERACIÓN SITECH LANZÓ UN PARO PARA EL MIÉRCOLES

La reunión entre el Gobierno y los gremios docentes realizada este viernes por la tarde, en Casa de Gobierno, por el tema salarial finalizó sin acuerdo y pasó a un cuarto intermedio, en principio para el lunes 10 de marzo, aunque desde Federación Sitech ya anunciaron un paro para el miércoles 5, día de inicio de clases en el nivel primario.

A la salida del encuentro, los sindicatos indicaron que el Gobierno manifestó no contar con recursos para otorgar un incrementao salarial por fuera de la cláusula gatillo, lo que hizo imposible avanzar en un acuerdo.

En ese sentido, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, sostuvo que «el resultado de la reunión ya estaba fijado de antemano, debido a que la convocatoria no daba posibilidad de consultar a los docentes, si es que el Gobierno no mostraba voluntad de dar una recomposición salarial por fuera de la cláusula gatillo».

«No hablamos de ningún monto específico, sino de voluntad por parte del Gobierno», señaló el dirigente, quien apuntó que la respuesta fue que «eso es imposible, con el argumento de todos los gobiernos anteriores, de que no están los recursos».

«Es decir, no hay recomposición salarial por fuera de la cláusula gatillo, por lo cual el miércoles no comienzan las clases», remarcó Mijno, y adelantó que «habrá concentraciones en las plazas, no sólo de Resistencia, sino también de cada una de las localidades del interior».

ATECH CONVOCA A ASAMBLEA

Por su parte, la secretaria general de Atech, Rosa Petrovich, señaló que este viernes por la tarde se realizará una asamblea para definir si van a paro el próximo miércoles.

«Larga reunión, en la que hemos planteado la necesidad de la pauta para este año, con la cláusula gatillo, que es innegociable, más una política de recomposición salarial», afirmó tras el encuentro con los funcionarios.

«La respuesta fue que no tienen recursos, como siempre, y que han venido cumpliendo con la cláusula gatillo, y se comprometió el ministro de Economía a convocar a los gremios para el lunes 10 de marzo, para dar una respuesta concreta a los planteos», afirmó.

Por: DataChac