TRAS LA APROBACIÓN EN EL SENADO, DIPUTADOS DE JXC AFIRMARON QUE «FRENARÁN» LA REFORMA DE LA CORTE SUPREMA

Juntos por el Cambio aseguró que van a frenar el proyecto en la Cámara baja, donde el oficialismo no tiene mayoría.

Luego de una larga sesión y sin el apoyo de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró aprobar el pasado jueves en la Cámara de Senadores el proyecto que plantea ampliar de 5 a 15 los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora la iniciativa deberá pasar por Diputados, donde el panorama es diferente.

Con minoría en el recinto y el rechazo de varios bloques que ya anticiparon que van a votar en contra, el oficialismo no cuenta hasta el momento con el respaldo necesario para sancionar definitivamente la ley.

«La justicia no funciona bien en Argentina. Requiere reformas, gestión y gente que lleve a cabo esa gestión. Es parte de un pacto democrático modificar la justicia, pero no puede ser para la impunidad de los funcionarios, sino para que sea legitimado y que la sociedad se beneficie, no para salvar a un funcionario», fueron las palabras del senador mendocino, Alfredo Cornejo.

En esa línea, la titular del PRO Patricia Bullrich, se sumó a las quejas por lo votado en la Cámara Alta: «El engendro kirchnerista para cambiar la Corte y manejar la Justicia NO PASARÁ. En Diputados no tienen los votos y en el Senado necesitan 2/3 para nombrar a los jueces. Quieren meternos miedo. Que no nos paralicen. ¡Luchar contra el régimen es nuestro único camino!», escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que si se aprobara la iniciativa en la Cámara de Diputados y se completara la integración con la designación de nuevos magistrados, el órgano pasará a contar con 11 integrantes adicionales, ya que pese a que la ley actual establece una composición de cinco miembros, quedó reducida a cuatro desde la renuncia en noviembre del año pasado de la jueza Elena Highton de Nolasco. Sería además la Corte Suprema con mayor número de miembros de la historia argentina.