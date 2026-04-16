TRAS EL TEMPORAL: SAMEEP MONITOREA EL SISTEMA Y AVANZA EN LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO AFECTADO

La empresa Sameep informó que se registra una reducción en el servicio de agua potable en localidades abastecidas por el Primer Acueducto, debido a la caída de torres de alta tensión, provocada tras última tormenta.

Como consecuencia de esta situación, la Estación de Bombeo de Colonia Popular se encuentra actualmente fuera de servicio por falta de suministro eléctrico. En el lugar, personal de Secheep trabaja intensamente para restablecer la energía y normalizar la prestación.

Si bien el Primer Acueducto continúa operativo, el suministro de agua se ve afectado en el tramo que va desde Barranqueras hasta La Escondida, impactando en las localidades de Lapachito, La Verde, Puerto Tirol, Puerto Bastiani y Colonia Popular.

El jefe del Departamento Acueducto de Sameep, Ing. Germán Ojeda Silva, explicó que “luego del fenómeno meteorológico se realiza un monitoreo permanente junto con Secheep, que lleva adelante una intervención de emergencia en las líneas de alta tensión para recuperar la operatividad del sistema”.

Asimismo, señaló que “este tipo de contingencias generan pérdidas de continuidad en la distribución del servicio”.

Por su parte, el gerente de Electromecánica de Sameep, Ing. Mario Moreira, destacó “la rápida intervención y predisposición de los operarios y directivos de Secheep, quienes trabajan para solucionar cuanto antes el problema”.

Finalmente, desde la empresa solicitaron a la comunidad hacer un uso racional y solidario del agua potable hasta tanto se restablezca completamente el servicio.

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