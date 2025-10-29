TRAS EL HURACÁN MELISSA, JAMAICA LE ADVIRTIÓ A LA POBLACIÓN POR LA PRESENCIA DE COCODRILOS

“El aumento del nivel del agua en ríos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se muevan a zonas residenciales. No intenten capturar a ninguno”, recomendaron las autoridades sanitarias de la isla.

Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

“No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento. Asegúrense de que los patios y desagües estén libres de escombros para evitar la acumulación de agua estancada”, aconsejaron las autoridades sanitarias de Jamaica.