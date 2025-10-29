TRAS EL HURACÁN MELISSA, JAMAICA LE ADVIRTIÓ A LA POBLACIÓN POR LA PRESENCIA DE COCODRILOS
“El aumento del nivel del agua en ríos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se muevan a zonas residenciales. No intenten capturar a ninguno”, recomendaron las autoridades sanitarias de la isla.
“No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento. Asegúrense de que los patios y desagües estén libres de escombros para evitar la acumulación de agua estancada”, aconsejaron las autoridades sanitarias de Jamaica.