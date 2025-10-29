QUITILIPI DEMORARON A UN JOVEN EN UN CONTROL MOTOVEHICULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 23 años es demorado por circular con una motocicleta con signos de violencia en su cerradura de ignición.

Efectivos de la división ”COM” de Quitilipi realizaban un control motovehicular,que ven pasar una motocicleta sospechosa lo detienen para controlar sus numeraciones a ver eso el joven de 23 años se da la fuga.

A metros mas adelante los agentes logran que se detenga, al pedir todas sus documentaciones, ven que su cerradura de iniciación está violentada se lo demora y se pide colaboración a la División Verificación Vehicular de Policía caminera, a los fines de poder determinar su procedencia.

Luego el demorado y el secuestro fueron entregados a la guardia de prevención de la comisaría de Quitilipi.

