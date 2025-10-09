TRAS CINEMATOGRAFICA PERSECUCIÓN Y VUELCO DETIENEN A TRES HOMBRES QUE HABRIAN ROBADO UN AUTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Toyota Yaris habría sido sustraído hoy por la mañana de Frondizi al 1100 aproximadamente, los detuvieron hace pocos minutos en Calle San Salvador.

Alrededor de las 9, tras un seguimiento del personal de comisaria quinta, lograron demorar a dos hombres en inmediaciones de Calle San Salvador y Avenida Chaco, los mismos realizaban maniobras peligrosas.

Dado un momento vuelca el vehículo en cuestión tras impactar con otro, luego del accidente comenzaron a salir varias personas del auto para intentar darse a la fuga pero tras no lograr su cometido fueron detenidos por los uniformados.

Según el relato de la denunciante, dejó su auto estacionado fuera de su domicilio y al salir hoy alrededor de las 5 de la mañana noto que este no se encontraba, por ello realizó la denuncia de forma inmediata.

Este procedimiento denota el compromiso del personal para el esclarecimiento de los distintos hechos acaecidos, los que en su mayoría son resueltos en muy corto tiempo y en muchas veces prevenidos con distintos operativos llevados a cabo.

