SÁENZ PEÑA: BUSCABAN UNA MOTO SUSTRAÍDA E INCAUTARON CUATRO VEHÍCULOS Y MOTOPARTES

La investigación ascendió tras descubrirse una presunta red de “roba-motos”.

Ayer, cerca de las 15:30, los agentes del Departamento 911 de Sáenz Peña realizaron un operativo en el que incautaron cuatro motos y varias moto-partes que estaban ocultas en un terreno baldío del Ensanche Norte. Todo inició después de la denuncia por el hurto de una moto estacionada en la vereda del edificio del Registro Civil.

Todo inició gracias a la denuncia por supuesto hurto que puso a los agentes de la División Patrulla Preventiva y del Cuerpo de Operaciones Motorizadas a investigar el hecho. Así descubrieron que los autores del hurto sería una pareja y lograron identificar a la mujer porque antes del delito habría hecho un trámite en el Registro Civil.

Con la información se desplegó un operativo en el Ensanche Norte, donde notaron a cinco hombres que escaparon por el monte al ver a la policía. Allí incautaron una moto Appia de 150 cilindradas, otra Honda Wave de 110, una Corven de 110, varias partes de motocicleta y la moto utilizada para cometer el hurto.

