TRAS 42 AÑOS DE ESPERA: 82 FAMILIAS DE FONTANA RECIBIERON SU TÍTULO DE PROPIEDAD

Zdero: “Esto es como tener el documento de identidad, la certificación del techo propio de la familia”

El gobernador Leandro Zdero, junto al intendente de Fontana Fernando Cuadra y el titular del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, entregaron 82 Títulos de Propiedad a familias de distintos barrios de la localidad. Las familias beneficiadas pertenecen a los barrios 64 Viviendas, 72 Viviendas, 150 Viviendas, 125 Viviendas, 124 Viviendas, 263 Viviendas, 444 Viviendas, 57 Viviendas, 100 Viviendas y 50 Viviendas.

Tras cerca de cuatro décadas de espera, las familias recibieron el documento que acredita la propiedad de su vivienda, asegurando así el legado para las próximas generaciones. “Esto es como tener el documento de identidad, es tener la certificación del techo propio de la familia, que les pertenece”, expresó Zdero, quien valoró el trabajo del IPDUV para regularizar la situación habitacional en la provincia. El Gobernador destacó que el Gobierno provincial ya entregó cerca de 4.000 títulos de propiedad en todo el territorio chaqueño. “El Estado estuvo mucho tiempo ausente. ¿Qué nos pasó que no podíamos resolver este tema cuando la gente hizo el esfuerzo de poner peso a peso para tener su vivienda? Hoy estamos saldando una deuda con los habitantes”, afirmó Zdero. “Gracias por recibirnos, porque la felicidad de ustedes es la nuestra”, concluyó.

Cuadra: “Seguridad y tranquilidad para las familias de Fontana”

El intendente Fernando Cuadra agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó que esta entrega representa “un paso más en el proceso de reorganización dominial”.

“Éste no es solo un papel, sino un derecho que da seguridad y tranquilidad a las familias, para que puedan proyectar un futuro en cada hogar con la certeza de que es algo propio y que nadie se lo podrá quitar”, expresó.

“Cuando hay seriedad, responsabilidad y verdadero compromiso, el Estado puede cambiarle la vida a la gente, trayendo orden y dignidad”, agregó.

Berecoechea: “Convicción del Estado para saldar deudas con las familias chaqueñas”

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, señaló que el título de propiedad “les otorga la máxima seguridad jurídica y los convierte en propietarios plenos de su vivienda. Hubo familias que esperaron más de cuatro décadas; esta era una deuda del Estado con miles de chaqueños. Hoy, gracias al compromiso del Gobierno Provincial y del IPDUV, estamos reparando injusticias que se cometieron en los últimos años”, manifestó.

Testimonio de un vecino

Sergio Carión, uno de los beneficiarios que esperó 41 años, expresó su emoción y agradecimiento: ”Para nosotros el título es seguridad y tranquilidad. Antes, si te usurpaban la casa, no sabías si te la devolvían. Hoy sabemos que es nuestra.”

