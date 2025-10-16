DETUVIERON A UN HOMBRE DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL POR SU PROPIA HERMANA
Se trata de un hecho esclarecido por los efectivos de la Comisaría Quinta de Resistencia. El sujeto fue arrestado este miércoles pasado el mediodía.
Pasado el mediodía de este miércoles, los efectivos detuvieron a un hombre buscado por una causa de abuso sexual, hecho denunciado por su propia hermana.
El ciudadano fue detenido inmediatamente y trasladado a la unidad policial.
Cerca de las 13, los efectivos circulaban por el barrio Juan Bautista Alberdi cuando detuvieron a un hombre de 44 años que fue denunciado por su propia hermana, bajo la causa de «supuesto abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y convivencia preexistente».
El ciudadano terminó detenido y los efectivos siguieron con sus tareas de prevención por la ciudad.