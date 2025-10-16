DETUVIERON A UN HOMBRE DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL POR SU PROPIA HERMANA

Pasado el mediodía de este miércoles, los efectivos detuvieron a un hombre buscado por una causa de abuso sexual, hecho denunciado por su propia hermana.

El ciudadano fue detenido inmediatamente y trasladado a la unidad policial.

Cerca de las 13, los efectivos circulaban por el barrio Juan Bautista Alberdi cuando detuvieron a un hombre de 44 años que fue denunciado por su propia hermana, bajo la causa de «supuesto abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y convivencia preexistente».

El ciudadano terminó detenido y los efectivos siguieron con sus tareas de prevención por la ciudad.