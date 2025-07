TRAS 13 AÑOS DE ESPERA: CHACO SERÁ SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL DE HANDBALL ADULTOS “C”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Participarán más de 700 deportistas de 12 provincias argentinas.

El Instituto del Deporte Chaqueño, junto a Lotería Chaqueña y la Asociación Chaqueña de Handball, anunció que Chaco será sede del Campeonato Nacional de Handball Adultos “C”, que se disputará del 3 al 9 de agosto, luego de 13 años sin torneos nacionales de esta categoría en la provincia.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la oficina de Turismo del Parque de la Democracia, con la presencia del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin; y el titular de la Asociación Chaqueña de Handball, Pablo Mujica.

La competencia contará con la participación de 34 equipos y más de 700 personas, entre jugadores y delegaciones, provenientes de 12 provincias. Los partidos se desarrollarán en el Polideportivo Jaime Zapata, el Club Municipal de Fontana, Chaco For Ever y el Centro Deportivo del Colegio San Roque.

“Vamos a tener el honor de recibir este torneo nacional, gracias al esfuerzo de nuestra Asociación y al respaldo institucional. Chaco cuenta con la infraestructura necesaria: canchas con pisos de parquet, capacidad hotelera y logística adecuada”, destacó Pablo Mujica.

Por su parte, Fabio Vázquez subrayó que este evento es un verdadero hito: “Después de 13 años volvemos a ser sede de un torneo nacional, y esta vez con el evento más grande en la historia del handball chaqueño. Contamos con estadios que garantizan el desarrollo del certamen en condiciones óptimas”.

Lucas Apud Masin valoró el impacto social y económico del evento: “El crecimiento del handball en el Chaco es notable. Este torneo implica movimiento turístico, hotelero y gastronómico, y desde Lotería Chaqueña vamos a seguir apoyando al deporte como motor de desarrollo”.

Además, el presidente de la Asociación remarcó que este campeonato coincide con los 10 años de la Asociación Chaqueña de Handball, y resaltó que Chaco cuenta actualmente con 25 plazas nacionales: 17 para clubes y 8 para selecciones.

Finalmente, el intendente de Fontana, Fernando Cuadra, celebró la elección de la provincia como sede: “El deporte une, forma valores y fortalece el tejido social. Este torneo no solo es un logro deportivo, sino también un impulso para la economía local”.

