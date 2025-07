INVESTIGAN UNA SUPUESTA MEGAESTAFA CON LA VENTA DE CIENTOS DE PASAJES DE IBERIA Y OTRAS AEROLÍNEAS

El caso se volvió viral el martes de esta semana, cuando el usuario de X Huberto Bourlon compartió capturas de los testimonios de gente afectada y hasta de la secretaria que cobraba los pasajes, que también sería la niñera de los hijos de la acusada.

«La historia es así: una madre del colegio El Salvador tenía contactos con gente de Iberia (pilotos y azafatas) y te revendía los pasajes que les daban a ellos. Por ejemplo, un pasaje de U$S 1500 te lo dejaba en U$S 900, todo en negro obvio. Vos pagabas y unos días antes de viajar te daban el ticket físico», reveló el tuitero.

«Los pagos se hacían en Recoleta, en un departamento, o te mandaban una mujer a retirar la plata. Mucha gente los sacó y viajó sin problema», precisó Bourlon.

Algunos de los requisitos para acceder a los pasajes era fijar la fecha del viaje 50 días antes, pasar a buscarlos entre 7 y 3 días previo al vuelo y hacer el web check in 24 horas antes de salir.

La cosa era instalarse a esperar en el aeropuerto de Ezeiza hasta poder subir a uno de los vuelos a Madrid, o hacer lo mismo en Barajas para volver a la Argentina.

El problema fue que lo que empezó como un dato práctico (y no por eso menos turbio o ilegal) para abaratar un poco las vacaciones en Europa se convirtió rápidamente en una operación a gran escala, porque el boca a boca en la comunidad es el marketing más efectivo.

«Hace un mes, por la alta demanda, según la vendedora Iberia dio de baja el código que usaba ella y se puso más difícil. A un par de personas le dieron pasajes pero desde Brasil, ellos teniendo que pagar el aéreo hasta allá. Según ella, esto se iba a regularizar ahora en agosto», relató Bourlon antes de que la historia se volviese viral y surgieran más detalles en la trama.

Para esta semana Karina ya estaba internada y cientos de familias del colegio de Recoleta habían quedado sin respuestas sobre los pasajes que ya habían pagado, cuyos precios empezaron a fluctuar entre U$S 1.100 por un pasaje en Economy o U$S 2.500 por uno en Business.

El aumento en los precios de los pasajes no sería deliberado, y Karina no habría estado sola en su empresa.

«Claramente no creo que Karina sea la organizadora detrás de todo esto. Pero a mí hace unos meses me ofrecieron ‘la oportunidad’ de vender estos pasajes y hacer una diferencia importante. Me explicaron la modalidad, me hizo ruido y no acepté. Salían alrededor de 600 euros y vos los podías vender de 1000 para arriba», le reveló una fuente a Bourlon.

En otro tuit Bourlon mostró que alguien le mencionó que «Karina no trabaja sola», sino que tenía contacto con una mamá del Jesús María (otro colegio de Recoleta) con quien a veces compartía clientela., lo que alimenta la hipótesis de una posible estafa piramidal, o esquema de Ponzi, en el que se le pide a una persona la compra -en este caso- de pasajes que luego debe revender para recuperar su «inversión».

«Ahora está Agustina aprovechando la situación de Karina«, señaló la fuente anónima en referencia a otra «revendedora de Iberia».

La misma fuente también indicó que la mamá del Jesús María busca devolverle el dinero a los damnificados, y dejar a la madre del Salvador como la única responsable de la megaestafa.

La causa cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, según sumó el sitio Infobae, a cargo de la jueza María Fabiana Galletti.