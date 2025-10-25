TRAGEDIA EN RUTA 95: FALLECIÓ UNA NIÑA DE 9 AÑOS TRAS UN CHOQUE CERCA DE TRES ISLETAS

En el siniestro participaron una camioneta Chevrolet Silverado blanca, conducida por José Ramón Segura (60), domiciliado en la ciudad de Tres Isletas, y un automóvil Volkswagen Gol Trend azul, al mando de Néstor Álvarez (55), quien viajaba acompañado por su hija de 9 años y Norma Mabel Soraire (49).

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del Gol Trend resultaron con lesiones. La menor y Soraire fueron trasladadas al hospital de Juan José Castelli, mientras que Álvarez permaneció en observación en el nosocomio local.

Según el parte médico emitido desde Castelli por el Dr. Esteban Berni, Soraire presentaba politraumatismo y traumatismo craneoencefálico moderado a grave, mientras que la niña sufrió fracturas de cráneo, clavícula y cadera.

Pese a los esfuerzos médicos y su derivación al Hospital Pediátrico de Resistencia, la menor falleció horas más tarde producto de las graves lesiones.

El conductor de la camioneta, José Segura, resultó con lesiones leves y no presentaba signos de alcohol en sangre.

Intervino personal de la Comisaría de Tres Isletas, la División Criminalística, y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes y la identificación del conductor de la camioneta.