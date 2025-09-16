Tragedia en Paraguay: un rugbier argentino murió tras un golpe en pleno partido

La noticia sacudió no solo al ambiente del rugby paraguayo, sino también al argentino. El club Old King Club, donde jugaba Racca, publicó emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales, destacando su pasión, entrega y compañerismo. “Tu amistad y tu amor por el deporte quedarán grabados para siempre en nuestra memoria”, expresaron en un comunicado acompañado de la foto del jugador.

Diversos clubes y compañeros de trayectoria se sumaron a las condolencias, recordando a Racca como un hombre comprometido con la ovalada y con fuertes lazos de amistad en cada equipo que integró. La muerte del rugbier dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de un deporte de contacto intenso y escasas protecciones, pero también el enorme vacío que deja en la comunidad deportiva la partida de un referente muy querido.