TRAGEDIA EN PARAGUAY: UN RUGBIER ARGENTINO MURIÓ TRAS UN GOLPE EN PLENO PARTIDO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Esteban Racca, de 41 años, se desplomó durante un encuentro oficial y la autopsia confirmó que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.
El rugby sudamericano se viste de luto tras la repentina muerte de Esteban César Racca, rugbier argentino de 41 años que se desplomó en medio de un partido disputado en Luque, Paraguay. El trágico episodio ocurrió el pasado 14 de septiembre en el estadio Héroes de Curupayty, donde el Old King Club enfrentaba a Jabalíes Rugby Club por el torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby del Paraguay.
La conmoción fue inmediata. Apenas Racca cayó al suelo, personal médico, bomberos y asistentes del encuentro corrieron a asistirlo. Durante 30 minutos intentaron reanimarlo con maniobras de resucitación, pero los esfuerzos resultaron en vano. La Policía Nacional y la Fiscalía intervinieron de inmediato, y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial en Asunción para determinar la causa de muerte.
El informe forense fue contundente: Racca sufrió un traumatismo craneoencefálico cerrado provocado por un golpe contundente en la zona lateral derecha de la cabeza. La lesión generó una hemorragia progresiva que alcanzó la base del cráneo, afectando al tronco encefálico, región vital para el control de la respiración y del ritmo cardíaco.
Según detalló el médico Pablo Lemir, incluso con maniobras inmediatas de reanimación, el daño ya era irreversible. Las autoridades no descartan que el impacto haya sido registrado por las cámaras de seguridad del predio del Comité Olímpico Paraguayo, lo que podría aportar mayor claridad sobre cómo ocurrió el golpe. “Tuvo que haber sido un choque bastante severo”, expresó Lemir.
La noticia sacudió no solo al ambiente del rugby paraguayo, sino también al argentino. El club Old King Club, donde jugaba Racca, publicó emotivos mensajes de despedida en sus redes sociales, destacando su pasión, entrega y compañerismo. “Tu amistad y tu amor por el deporte quedarán grabados para siempre en nuestra memoria”, expresaron en un comunicado acompañado de la foto del jugador.
Diversos clubes y compañeros de trayectoria se sumaron a las condolencias, recordando a Racca como un hombre comprometido con la ovalada y con fuertes lazos de amistad en cada equipo que integró. La muerte del rugbier dejó en evidencia, una vez más, los riesgos de un deporte de contacto intenso y escasas protecciones, pero también el enorme vacío que deja en la comunidad deportiva la partida de un referente muy querido.