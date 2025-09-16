PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El pasado Sábado con el propósito de evitar que los vecinos de Comandancia Frías debieran concurrir al Punto Digital de Fuerte Esperanza para realizar la carga de información solicitada por ANDIS, se realizaron las atenciones en la Casita del Sol. Allí se brindó asistencia directa a cada persona, garantizando un proceso más ágil, accesible y cercano.