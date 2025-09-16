EL PASADO SÁBADO CON EL PROPÓSITO DE EVITAR QUE LOS VECINOS DE COMANDANCIA FRÍAS DEBIERAN CONCURRIR AL PUNTO DIGITAL DE FUERTE ESPERANZA PARA REALIZAR LA CARGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR ANDIS, SE REALIZARON LAS ATENCIONES EN LA CASITA DEL SOL
El pasado Sábado con el propósito de evitar que los vecinos de Comandancia Frías debieran concurrir al Punto Digital de Fuerte Esperanza para realizar la carga de información solicitada por ANDIS, se realizaron las atenciones en la Casita del Sol. Allí se brindó asistencia directa a cada persona, garantizando un proceso más ágil, accesible y cercano.
De manera complementaria, en el Hospital de Comandancia Frías la Dra. Miryan Salcedo atendió a los vecinos para la actualización de la historia clínica solicitada por ANDIS.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.