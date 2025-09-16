SAN LORENZO, EN CRISIS: SIN MARCELO MORETTI, SE DECLARÓ LA ACEFALÍA Y EL CLUB IRÁ A ELECCIONES ANTICIPADAS
Con renuncias masivas en la comisión directiva, el Cuervo quedó acéfalo. Habrá un gobierno transitorio y se llamará a elecciones en 60, 90 o 120 días.
San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional tras la renuncia de gran parte de su comisión directiva, lo que derivó en la declaración de acefalía. El club de Boedo deberá conformar una conducción transitoria y convocar a elecciones anticipadas en los próximos meses, en medio de un clima tenso por la presencia de la barra.
La reunión de comisión directiva realizada el martes por la tarde terminó con un giro determinante para la vida política del club: se declaró la acefalía en el club tras confirmarse las renuncias necesarias para que esto sucediera. Sin la presencia de Marcelo Moretti, el encuentro se llevó a cabo en medio de un clima de mucha tensión, con miembros de la barra presentes en el predio, lo que marcó la gravedad del momento institucional.
Qué significa la acefalía en San Lorenzo
Para que se declare la acefalía era necesario que al menos la mitad más uno de los 20 integrantes de la comisión presentara su renuncia. Si bien todavía no se detalló cuántos dirigentes dieron un paso al costado, desde el club confirmaron que se está avanzando en la firma de la documentación oficial.
El próximo paso será conformar una comisión transitoria, que tendrá la responsabilidad de organizar la vida institucional hasta la convocatoria a elecciones. Según lo previsto, la votación anticipada podría celebrarse en 60, 90 o 120 días.
Mientras se desarrollaba la reunión, integrantes de la barra de San Lorenzo se ubicaron en la popular que suelen ocupar en los partidos, al grito de “que se vayan todos”. Aunque no se registraron incidentes graves, un directivo que llegó tarde fue reconocido y sufrió ataques a su vehículo, lo que le impidió ingresar al cónclave.
Declaraciones oficiales de San Lorenzo
El secretario general saliente, Martín Cigna, se refirió a la decisión tomada por la dirigencia:
“San Lorenzo hace tiempo que viene con un problema institucional que no ha logrado ser resuelto”.
“No es fácil tomar decisiones de estas características, pero entendemos que era el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener paz”.
“Corresponde comunicar a la Asamblea y que sea ese órgano el que defina los pasos a seguir, si es que va a llamar a elecciones o no”.