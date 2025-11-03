TRAGEDIA EN LA GENERAL PAZ: UN MUERTO TRAS EL CHOQUE ENTRE UN AUTO Y UNA MOTO
El fatal accidente ocurrió a la altura del Dot Baires Shopping, sentido al Río de la Plata. La víctima falleció en el lugar por el fuerte impacto.
Como consecuencia del incidente vial, las autoridades dispusieron un corte total del tránsito sobre la Avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a pocos metros del cruce con la autopista Panamericana. El desvío vehicular se realizaba desde la altura de la avenida Ricardo Balbín, lo que provocó largas demoras y congestión en la zona durante gran parte de la mañana de este lunes.
Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente fatal. En el lugar continuaban trabajando los peritos de la División Policía Científica de la fuerza porteña, con el objetivo de determinar cómo se produjo el accidente fatal que le costó la vida al joven motociclista.