Tragedia en la General Paz: un muerto tras el choque entre un auto y una moto

Un joven murió en un fatal accidente de tránsito este lunes por la mañana, luego de que la moto en la que se desplazaba impactara contra un auto sobre la avenida General Paz, a la altura del Dot Baires Shopping, en sentido hacia el Río de la Plata. En el lugar trabajaron de inmediato personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de la División Científica, quienes realizaron las primeras pericias tras el trágico siniestro.

El choque fatal se registró poco después de las 9 y, según los primeros datos que trascendieron involucró a una moto marca Bajaj y a un auto Ford EcoSport. Varios videos tomados en el lugar del hecho daban cuenta de la brutalidad de impacto, con la moto completamente destruida y dada vuelta sobre sobre la traza principal de la avenida General Paz.

Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato sobre la colisión, lo que motivo en el desplazamiento de dos ambulancias y un helicóptero del SAME, así como también de los efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad.

Al llegar al sitio del choque, los médicos constataron el fallecimiento del motociclista, un joven de aproximadamente 30 años, quien presentaba «lesiones incompatibles con la vida», por lo que perdió la vida en el lugar.

Además, otras tres personas, todos hombres mayores de edad, resultaron heridas y tuvieron que ser asistidos por el personal médico en el lugar del accidente, unque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.