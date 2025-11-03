CON GRAN ALEGRÍA INFORMAMOS QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA PERFORACIÓN EN EL PARAJE “EL PORTEÑITO”, PERTENECIENTE A SEGUNDO PALAVECINO.
Esta importante acción, realizada mediante un esfuerzo compartido entre el productor y el municipio, permitirá mejorar las condiciones del productor, brindando un aporte fundamental para el abastecimiento de agua destinada a los animales.
Agradecemos al personal que se encuentra trabajando en esta perforación, por su dedicación, compromiso y esfuerzo para hacerlo posible.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.