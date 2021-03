TRAGEDIA EN LA BARCAZA: «VI COMO UN PADRE SOLTÓ A SU HIJO PARA SALVAR A SU ESPOSA»

El dramático relato de pasajeros del gomón hundido en Río Bermejo.

Varias personas que viajaban en el gomón que se hundió en el Río Bermejo contaron que fueron testigos de situaciones desesperantes. Entre ellas, un hombre contó que vio como un padre debió soltar a su hijo para salvar a su esposa.

«Ellos venían en el gomón. Yo vi cómo se desesperaban. Él dijo que para salvar a su esposa tuvo que soltar a su hijo. No sé qué será la vida de ese bebé. Espero que puedan encontrar el cuerpo para darle sepultura”, aseguró en declaraciones al diario El Tribuno.

Por otra parte, una mujer que también viajaba en el gomón contó que «había tres mamás. Al hombre del gomón le decíamos que vayamos para un lado, pero él respondía que no, que había que seguir río abajo. Cuando llegamos río abajo había muchas olas. Las personas empezaron a saltar del gomón, yo me quedé junto con una mamá. Había un palo y ahí es donde se ha pinchado el gomón. Estábamos al borde de caer y la mamá con el bebé lloraban. Ella no quiso saltar con su hijo”, dijo la mujer entre lágrimas.

Hasta el momento, se confirmó la muerte de dos pasajeros, mientras que otros seis, entre ellos nenes, permanecen desaparecidos.

