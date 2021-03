CASTELLI, MORANTE “LA ERRADICACION DE PLUS ES UN COMPROMISO DE AMBAS PARTES”

Durante la mañana de hoy jueves el Directorio de Insssep encabezado por el Presidente Dr. Antonio Arnaldo María Morante , la vicepresidente Cra. Mabel Viña Simoncini , el vocal activo Cr. Ricardo Rubén Bonfiglio y el síndico de los afiliados Raúl Oscar Monzón, en nuestra localidad se sumo Tomas Benedetto , recorrieron el edificio del Insssep, luego se reunieron con el personal y los responsables, para luego trasladarse el municipio donde mantuvieron una reunión de trabajo, en el lapso de su recorrido atendieron a afiliados.-

MORANTE en la entrevista con este medio hablo de lo siguiente “el plus médico, el convenio con los odontólogos, convenios con las farmacias, tarjeta TUYA medicamento, refacción de las instalaciones de la delegación, entre otras cosas”.-

ESTAMOS VIENDO LAS NECESIDADES DE LAS DELEGACIONES, TOMANDO CONTACTO CON LOS AFILIADOS

En la entrevista el presidente del INSSSEP Penci Morantes nos dijo “ la verdad que te agradezco infinitamente que hayan venido, que nos han esperado para tomar contacto con nosotros, hoy hemos retomado la gira que hacíamos habitualmente visitando las delegaciones del interior, en este caso me está acompañando la contadora Mabel Viña Simoncini la vicepresidenta del directorio, el contador Ricardo Bonfiglio vocal activo por los afiliados y el señor Raúl Monzón que síndico titular por los afiliados, hoy estuvimos visitando TRES ISLETAS, la delegación de TRES ISLETAS, la farmacia de TRES ISLETAS estamos viendo las necesidades que tienen los trabajadores de la institución, tomando contacto con los afiliados, escuchando las demandas y reclamos o bien algunas sugerencias que son muy importante para nosotros”.-

ESTAMOS FIRMANDO CONVENIO CON LOS ODONTOLOGOS DE 1400 PRESTADORES FIRMARON 580

MORANTE se refirió a convenio firmado con los odontólogos y nos dijo “Nosotros logramos firmar un convenio con el COLEGIO de ODONTÓLOGOS, en el cual se establecieron un nomenclador específico, también se establecieron aranceles acordados con el colegio, todavía estamos en proceso de funcionamiento porque de 1400 socios que tienen colegio solamente 580 firmaron la adhesión al nuevo convenio y estamos recepcionando las acciones individuales de cada uno de esos porque justamente eso garantiza la mejor atención para nuestros afiliados”

LA ERRADICACION DEL PLUS, ES UN COMPROMISO DE AMBAS PARTES

El presidente del INSSSEP también se refirió al tema del plus, respecto a eso nos respondió “La verdad es que el tema de la erradicación del Plus es un compromiso de las dos partes de la OBRA SOCIAL o de las AUTORIDADES LA OBRA SOCIAL y también obviamente del prestador, pero también tiene que ser un compromiso del afiliado a la obra social, cuando le cobran plus deben denunciar, para eso habilitamos una línea telefónica, para que puedas realizar las denuncias sin comprometerse”.-

Relacionado