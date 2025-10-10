TRAGEDIA EN FRANCIA: UNA MUJER LAVABA SU AUTO Y MURIÓ ASFIXIADA POR LA VENTANILLA ELÉCTRICA

La víctima fue hallada sin vida dentro de su Fiat 500 en Bissy-sur-Fley, un pequeño pueblo del este de Francia. (Foto: gentileza The Sun)

Una mujer belga de 65 años murió asfixiada por la ventanilla eléctrica de su coche en un pequeño pueblo de Francia, en un hecho que mantuvo en vilo a las autoridades durante varios meses. El accidente ocurrió en junio mientras la víctima, Bernadette Delmotte, limpiaba su vehículo en el garaje de su casa.

El incidente tuvo lugar en Bissy-sur-Fley, en un pueblo al este de Francia, en el departamento de Saona y Loira. Delmotte fue encontrada sin vida horas más tarde por una amiga, que había ido a buscarla tras notar su ausencia en una cena.

De acuerdo con la reconstrucción policial y el informe forense, Delmotte estaba limpiando su Fiat 500 cuando el auto comenzó a moverse lentamente hacia atrás. Al intentar alcanzar el freno de mano a través de la ventanilla abierta, rozó el botón del cierre automático, lo que provocó que el vidrio se elevara y le presionara el cuello.

“El freno de mano no estaba puesto, el coche empezó a moverse y ella se lanzó por la ventanilla para detenerlo”, relató Béatrice, una amiga cercana, a medios franceses.

Las pericias confirmaron que se trató de un accidente doméstico. (Foto: imagen ilustrativa / ChatGPT)

Durante días, el caso generó confusión e hipótesis contradictorias entre los investigadores. La posición del cuerpo y la falta de testigos hicieron que la Policía barajara distintas posibilidades, desde un ataque hasta un intento de suicidio.

Finalmente, esta semana, tras la pericia forense y mecánica realizadas sobre el Fiat 500, se logró reconstruir con precisión la secuencia del hecho.

La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica provocada por la ventanilla, y la Fiscalía local cerró la investigación como un accidente doméstico, descartando cualquier tipo de intervención externa.

El hermano de la víctima, François Delmotte, contó que incluso la Policía tuvo dificultades para entender lo sucedido. “Al principio nadie lo creía. Pensamos que había sido un accidente de tránsito o algo más grave. Pero poco a poco entendimos lo que había pasado”, explicó en declaraciones a ABC Internacional.

François Delmotte aseguró que no busca compensación económica, pero envió una carta a la automotriz Fiat para que revise el sistema de cierre automático de ese modelo. “Nada me va a devolver a mi hermana, pero quiero evitar que otra persona muera de la misma forma”, dijo.