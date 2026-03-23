Tragedia aérea en Nueva York: estremecedores audios del choque entre avión y bomberos que dejó dos muertos

Un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos tras aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos. Por el accidente aéreo el piloto y el copiloto murieron y más de 40 personas resultaron heridas. Un dramático audio revela cómo fueron los últimos segundos del impacto fatal.

El hecho se produjo el domingo por la noche durante el aterrizaje de un vuelo procedente de Montreal que trasportaba a 76 pasajeros y cuatro tripulantes. Mientras la aeronave realizaba las últimas maniobras sobre la pista 4, chocó contra un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria que se dirigía a atender un incidente previo en la pista. El avión involucrado era un CRJ-900 operado por Jazz Aviation y se desplazaba a baja velocidad en el tramo final del aterrizaje al momento del impacto.

Como consecuencia del choque, el piloto y el copiloto murieron, mientras que los conductores del camión resultaron heridos. Además, 41 pasajeros y miembros de la tripulación tuvieron que ser trasladados a un hospital con heridas de diversas.

Dramático audio revela los últimos segundos del choque en el aeropuerto de Nueva York Tras el accidente aéreo, se difundió un audio de la torre de control del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York que revela cómo fueron los instantes previos y posteriores al choque.

De acuerdo con la primera parte de la grabación, el controlador aéreo autorizó al camión de bomberos a cruzar la pista para atender a otro avión que habían alertado de un olor extraño dentro de la cabina antes de aterrizar.