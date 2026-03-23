LAS BREÑAS INVESTIGACIONES POLICIALES PERMITIERON RECUPERAR ELEMENTOS ROBADOS DE UN COMPLEJO DEPORTIVO

Efectivos del Servicio Externo de la Comisaría de Las Breñas lograron recuperar gran parte de los objetos que habían sido sustraídos de una cancha de fútbol 5 local. El procedimiento se concretó tras una rápida investigación iniciada a partir de la denuncia del propietario del establecimiento.

El ilícito ocurrió en un predio ubicado en la intersección de las calles Manuel Lorenzo y Alem. Allí, autores desconocidos violentaron una ventana de madera en el sector de la cantina para ingresar al lugar. Del interior se llevaron cuatro pelotas profesionales, un motor de agua y mercadería.

Tras tomar conocimiento del hecho, el personal policial desplegó tareas de rastrillaje y vigilancia en distintos puntos de la ciudad. Gracias a estas labores, los agentes hallaron lo robado oculto entre las malezas de un terreno baldío situado en la calle Lavalle.

En el lugar se procedió al secuestro de cuatro pelotas de fútbol marca Gibier y un motor de agua marca Gamma de 1 HP.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata dispuso el resguardo de los bienes para su posterior restitución al damnificado. En tanto, la policía continúa con las diligencias para identificar y detener a los responsables del robo, bajo la causa caratulada preventivamente como «Supuesto Robo».

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