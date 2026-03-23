El cierre de facto de este punto neurálgico, por donde circula habitualmente cerca de una quinta parte del crudo mundial y del gas natural licuado, había desatado un verdadero caos especulativo en los mercados internacionales. El repentino freno en el suministro procedente de la región del Golfo Pérsico provocó un fuerte aumento de los precios del combustible a nivel global en cuestión de horas, encendiendo absolutamente todas las alarmas económicas por una posible disparada de la inflación en las principales potencias y economías de Occidente.

Ahora, con esta breve pero inmensamente valiosa ventana de diálogo de exactamente cinco días, la comunidad internacional respira con cierto nivel de alivio y esperanza. Los aliados occidentales de la Casa Blanca se mantienen a la expectativa, esperando fervientemente que las intensas negociaciones diplomáticas en curso logren desactivar definitivamente la latente amenaza de una guerra a gran escala que prometía devastar por completo la matriz energética de la región oriental y alterar de forma irreversible el delicado orden económico del mundo entero.