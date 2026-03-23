BARRANQUERAS RECUPERAN UN JARRÓN DE UN METRO DE ALTURA QUE HABÍA SIDO ROBADO DE UNA VIVIENDA

Efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras lograron recuperar un elemento ornamental de gran valor que había sido sustraído del patio de un domicilio particular. El autor del hecho logró darse a la fuga tras un seguimiento por los pasillos de la zona.

La intervención policial se inició tras la denuncia de un vecino de 59 años, residente sobre la avenida Asunción. El damnificado relató que, al levantarse el pasado domingo, notó que personas desconocidas habían saltado el muro perimetral de su propiedad para llevarse un jarrón de cerámica color marrón, de aproximadamente un metro de alto, junto a dos esculturas de madera.

A raíz de la denuncia, el personal de guardia y del Servicio Externo inició tareas investigativas, y lograron determinar que los objetos eran ofrecidos a la venta en la intersección de la avenida Asunción y la calle 2 de Febrero.

Al llegar al lugar, los uniformados divisaron a un hombre que transportaba el jarrón a pie. El sospechoso, al percatarse de la llegada del patrullero, abandonó el pesado objeto en el suelo y emprendió una veloz huida, perdiéndose de vista entre los pasillos del barrio.

Conforme a lo dispuesto por la magistratura en turno, el jarrón fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietario bajo acta legal. La causa fue caratulada preventivamente como «Supuesto Hurto».

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