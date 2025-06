TRABAJOS CLAVES PARA LA INCLUSIÓN: EL GOBERNADOR ZDERO CONSTATÓ EL AVANCE DE OBRAS EN EL CENOVI

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Las obras, que se prevén concluir a fin de año, incluyen nuevos salones de clases, habitaciones y un nuevo Salón de Usos Múltiples.

El gobernador Leandro Zdero constató, este miércoles, el avance de las obras que se ejecutan en el edificio del Centro Social, Recreativo y Cultural para No Videntes (CENOVI) y que este año celebra su 50º aniversario. Las obras buscan optimizar las instalaciones y brindar condiciones adecuadas para usuarios y trabajadores de la institución. Se trata de una obra importante que contempla 900 metros cuadrados distribuidos en 3 pisos. “Muy pronto, los vecinos de Villa San Martín, de Resistencia y del resto de la provincia del Chaco tendrán a su disposición un centro de referencia para personas no videntes, que se proyecta como uno de los más importantes del país”, aseguró el gobernador.

El edificio fue construido en 1991 y posteriormente, en 2005, el gobierno de Roy Nikisch comenzó los trabajos de recuperación de la planta baja de esta instalación. “Nosotros hemos avanzado de manera significativa en su desarrollo y creemos que, para fin de año, seguramente podremos dar por finalizada la obra”, adelantó el primer mandatario provincial.

El centro educativo y social tiene dos filiales en el interior, y trabaja de manera coordinada con otras áreas gubernamentales como el IPRODICH y el Hospital Perrando. En las instalaciones se destinarán también unidades de alojamiento para aquellas personas que vienen a estudiar o realizar algunos trámites a Resistencia. “Estamos muy contentos de haber cumplido con este pedido que a principios de año he recibido por parte de la comisión del CENOVI y dar prioridad a la finalización de una obra tan significativa para las personas con discapacidad visual”, concluyó.

Acompañaron al gobernador de la recorrida por las obras de ampliación y refacción integral del Centro de No Videntes, el ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez; el presidente del CENOVI, Sergio Toullieux; la vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales y el diputado provincial Carlos Salom.

Sergio Toullieux: “Esta obra es el sueño de nuestros socios”

El presidente del CENOVI, Sergio Toullieux agradeció la continuación de esta obra clave para la comunidad y destacó su importancia. “Esta obra fue el sueño de muchos socios de esta institución que es de referencia para toda la provincia”, dijo.

Además resaltó que Chaco, será una de las primeras provincias en contar con una residencia y albergue de estas características, y recordó que la institución ya cuenta con una editora para libros en Braille y diversos proyectos educativos para personas con discapacidad visual.

Mónica Morales destacó la importancia de la obra

Por su parte, la vicepresidente del IPRODICH Mónica Morales destacó la importancia de la obra para el Iprodich, dado que posibilitará sumar un nuevo servicio para avanzar en la inclusión de personas con discapacidad visual. “Este espacio no solo mejorará la prestación de servicios de asesoramiento, sino que también ofrecerá plazas de alojamiento para los estudiantes, muchos de los cuales provienen del interior y no cuentan con recursos o las personas que deban trasladarse a la capital para la realización de algún trámite”, dijo la funcionaria.

“Celebramos este tipo de obras, ya que su condición de personas ciegas o con discapacidad visual no les debería impedir llevar una vida independiente, prepararse o realizar una carrera universitaria. Este espacio representa un paso significativo hacia el futuro y hacia la vida independiente de las personas con discapacidad visual”, dijo Morales.

Obras integrales

En el edificio se realizaron múltiples intervenciones que abarcan varias áreas claves del establecimiento, incluyendo oficinas, salones de clases, el salón de usos múltiples (SUM), habitaciones destinadas a personas del interior, sanitarios y la escalera principal. Estas mejoras buscan optimizar las instalaciones y brindar condiciones adecuadas para usuarios y trabajadores de la institución.

Se realizaron revoques generales, pintura interior y exterior, colocación de cielorrasos y el cubrimiento de refuerzos estructurales. También se llevó a cabo la instalación de parasoles y de aires acondicionados. La fachada ha sido revestida y cerrada mediante chapas perforadas pintadas, las cuales también cumplen la función de barandas en balcones. Además, se realizó la reparación de la escalera principal, que presentaba desafectaciones previas, y se colocaron los pisos en los sectores intervenidos para facilitar futuras instalaciones.

El proyecto contempla instalaciones completas, nuevos salones y unidades de alojamiento. Se proyecta una segunda etapa de obras, que continuará con nuevas ampliaciones y otras intervenciones.

Relacionado