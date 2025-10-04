TRABAJO EN CONJUNTO PERMITIO DAR CON UN CAMION SUSTRAIDO EN SAENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El chofer de 40 años, se presentó en el predio y lo retiro sin autorización. El rodado fue hallado en avenida 25 de mayo al 4951 de Fontana.



Mediante, la geolocalización con la que cuenta el rodado fue posible hallarlo, quien lo tenía fue notificado en la causa “Supuesto Hurto”.

Este mediodía, desde el Departamento de Emergencias 911 de Presidencia Roque Sáenz Peña, se comunicaron con sus pares de la Comisaria Primera de Fontana, para solicitar su colaboración en recuperar un camión que fue sustraído y seria propiedad de la Municipalidad termal.

El personal policial de la comisaria al igual que uniformados de Policía Caminera, recibieron la geolocalizacion del vehículo Mercedes Benz, modelo Atron con batea, por lo que fueron a buscarlo y lo hallaron en avenida 25 de mayo al 4900 aproximadamente, minutos después de las 13.

Junto al rodado fue demorado el conductor de 40 años quien fue llevado a la División Medicina Legal y luego alojado en la seccional interviniente por la causa “Supuesto Hurto”.

De acuerdo a las primeras investigaciones provenientes desde Sáenz Peña, el aprehendido se presentó en la Planta Hormigonera, sita en Ruta Nacional Nº 95 y Ruta Nacional Nº 16 vieja y manifestó que tenía autorización para retirar el camión, no siendo esto cierto.

De acuerdo a lo dispuesto por la Magistratura en turno el vehículo fue entregado a un representante municipal, quien procedió a llevarlo a la ciudad de origen.-

