89° ANIVERSARIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI

En el marco de las celebraciones por el 89° aniversario de la localidad de Juan José Castelli 🏙️, sobre la avenida Güemes 🚶‍♂️ se llevó adelante el acto protocolar 🇦🇷, encabezado por el intendente Pío Sander 👏, acompañado por el ministro de Gobierno Jorge Gómez ⚖️, en representación del gobernador de la provincia, la diputada provincial Dorys Lilian Arkwright 🗳️, el diputado Sebastián Lazarini 📜, y el presidente del IPDUV Fernando Berecoechea.

También participaron intendentes de localidades vecinas 🤝 como Tres Isletas, Marcela Duarte (El Sauzalito), Jorge Monzón (Las Garcitas), Sergio Dolche (Ciervo Petizo), Darío “Chano” Acosta (Pampa del Indio), Gustavo Karasik (Fuerte Esperanza), Inés Ortega y (El Espinillo) Zenón Cuellar, además de autoridades locales 👩‍💼👨‍💼, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, y los concejales Adrián Bordón, Franco Tiberio, Celia Obregón, Belén Cejas, Cinthya Frías y Daniel Baustian 🏛️.

En su discurso 🎙️, el intendente Pío Sander destacó el importante desarrollo en infraestructura y servicios 🏗️💡 llevado adelante durante su gestión, a través del programa “Impulsa Castelli 🚀”, que abarca áreas como producción 🌾, cultura 🎭, turismo 🌅 y deporte ⚽.

Entre los principales logros mencionó:

✅ Apoyo a pequeños productores, con laboreo de suelos, construcción de represas y provisión de semillas.

✅ Obras de desagües y pavimento 🚧, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

✅ Mejoras en ripio, iluminación 💡 y servicios básicos.

✅ Acompañamiento a deportistas locales 🏃‍♀️ y creación de nuevos espacios deportivos 🏟️.

✅ Proyectos emblemáticos como la Avenida Alem, la Plaza Central San Martín 🌳, la Villa Deportiva Armando Maradona ⚽ y su microestadio techado 🏐, además de la reciente inauguración del Centro de Monitoreo 📹, una herramienta clave para fortalecer la seguridad ciudadana 🛡️, construida con recursos propios.

Asimismo, se entregaron presentes 🎁 a instituciones y títulos de propiedad 📜 por parte del Instituto de Vivienda 🏠. También se reconoció a miembros de la EEP N° 255 📚, próxima a cumplir 90 años, por su compromiso con la educación local.

La jornada continuó con el tradicional desfile de instituciones deportivas 🥇, donde los atletas locales demostraron su talento y los logros alcanzados en las diversas disciplinas que se practican en la ciudad. En este marco, se brindó un especial reconocimiento 🏆 a los campeones provinciales del Campeonato Evita de 1975 🏅, verdaderos referentes del orgullo y la identidad deportiva de Castelli.

✨ Un aniversario que reafirma la unidad, la historia y el futuro 🌟 de Juan José Castelli 💙, celebrando con orgullo a su gente, su cultura y sus sueños colectivos.

