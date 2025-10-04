MULTITUDINARIO FESTIVAL POR LOS 89 AÑOS DE JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Finalizado el acto protocolar 🇦🇷 por el 89° aniversario de la ciudad 🏙️, más de 20.000 almas 🙌 se dieron cita para bailar 💃 y cantar 🎤 al ritmo de todos los géneros musicales, dando inicio al gran festival tan esperado por la comunidad 🎊.

Una verdadera multitud 🌟 se congregó para disfrutar de uno de los eventos populares más importantes del año, con la presentación de reconocidos artistas como Piko Frank 🎸, Paquito Ocaño 🎵, Ale Risso 🎶, Gustavo Reyes 🎷 y Los Ángeles del Ritmo 🕺.

La noche estuvo marcada también por momentos de gran emoción y reconocimiento 💫.

El Honorable Concejo Deliberante 🏛️ destacó la trayectoria artística de Piko Frank 🎤, mientras que el intendente Pío Sander 👏 le hizo entrega de un presente 🎁 en reconocimiento a su trabajo artístico y como hijo de esta ciudad 💙 que lo vio crecer, llevando con orgullo el nombre de Castelli 🌟 a distintos escenarios del país

Asimismo, se rindió un merecido reconocimiento a Walter Chamorro 🎙️, por su invaluable labor como conductor, locutor, profesor de danzas 💃 y su permanente aporte cultural 🎭 a lo largo de 30 años de trayectoria 🕰️.

La entrega fue realizada por el intendente Pío Sander, la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach 👩‍💼 y los concejales 👏, en un gesto de gratitud y admiración por su dedicación a la cultura local 🌿.

✨ Fue una noche inolvidable 🌙, que quedará grabada en la memoria de todo el pueblo 💫, celebrando con orgullo nuestra identidad, historia y cultura 🎆.

