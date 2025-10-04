CRECEN LAS DENUNCIAS POR ESTAFAS PIRAMIDALES Y FALSAS PROMESAS DE INVERSIÓN

Estafa piramidal.

El Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advierte sobre el aumento de denuncias vinculadas a plataformas falsas de inversión que utilizan el nombre de reconocidas empresas como Globant o prometen rentabilidad inmediata sin riesgo.

MODUS OPERANDI

Los estafadores se presentan como asesores financieros o representantes de empresas.

Invitan a invertir en acciones, criptomonedas o «negocios seguros», a través de plataformas en línea.

Ofrecen incentivos económicos por incorporar nuevos participantes.

Pagan pequeñas sumas al principio para generar confianza, hasta que la plataforma deja de operar y desaparecen con el dinero invertido.

IMPORTANTE

Las inversiones legítimas están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuentan con respaldo legal y documentación verificable.

Si te prometen ganancias rápidas o te piden sumar personas para obtener beneficios, no es una inversión: es una estafa.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO CIBERCRIMEN