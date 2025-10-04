Sáb. Oct 4th, 2025

CRECEN LAS DENUNCIAS POR ESTAFAS PIRAMIDALES Y FALSAS PROMESAS DE INVERSIÓN

Desde Cibercrimen advierten que, si te prometen ganancias rápidas o te piden sumar personas para obtener beneficios, no es una inversión; es una estafa.

El Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advierte sobre el aumento de denuncias vinculadas a plataformas falsas de inversión que utilizan el nombre de reconocidas empresas como Globant o prometen rentabilidad inmediata sin riesgo.

MODUS OPERANDI

  • Los estafadores se presentan como asesores financieros o representantes de empresas.
  • Invitan a invertir en acciones, criptomonedas o «negocios seguros», a través de plataformas en línea.
  • Ofrecen incentivos económicos por incorporar nuevos participantes.
  • Pagan pequeñas sumas al principio para generar confianza, hasta que la plataforma deja de operar y desaparecen con el dinero invertido.

IMPORTANTE

Las inversiones legítimas están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuentan con respaldo legal y documentación verificable.

Si te prometen ganancias rápidas o te piden sumar personas para obtener beneficios, no es una inversión: es una estafa.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO CIBERCRIMEN

  • Desconfiá de las oportunidades que garantizan ganancias sin riesgo.
  • Verificá la legalidad de las empresas o plataformas antes de invertir.
  • No compartas datos personales ni envíes dinero sin confirmar su autenticidad.
  • Ante cualquier sospecha, realizá la denuncia en la comisaría más cercana o directamente en el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco.

