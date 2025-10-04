CRECEN LAS DENUNCIAS POR ESTAFAS PIRAMIDALES Y FALSAS PROMESAS DE INVERSIÓN
Desde Cibercrimen advierten que, si te prometen ganancias rápidas o te piden sumar personas para obtener beneficios, no es una inversión; es una estafa.
El Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advierte sobre el aumento de denuncias vinculadas a plataformas falsas de inversión que utilizan el nombre de reconocidas empresas como Globant o prometen rentabilidad inmediata sin riesgo.
MODUS OPERANDI
- Los estafadores se presentan como asesores financieros o representantes de empresas.
- Invitan a invertir en acciones, criptomonedas o «negocios seguros», a través de plataformas en línea.
- Ofrecen incentivos económicos por incorporar nuevos participantes.
- Pagan pequeñas sumas al principio para generar confianza, hasta que la plataforma deja de operar y desaparecen con el dinero invertido.
IMPORTANTE
Las inversiones legítimas están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuentan con respaldo legal y documentación verificable.
Si te prometen ganancias rápidas o te piden sumar personas para obtener beneficios, no es una inversión: es una estafa.
RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO CIBERCRIMEN
- Desconfiá de las oportunidades que garantizan ganancias sin riesgo.
- Verificá la legalidad de las empresas o plataformas antes de invertir.
- No compartas datos personales ni envíes dinero sin confirmar su autenticidad.
- Ante cualquier sospecha, realizá la denuncia en la comisaría más cercana o directamente en el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco.