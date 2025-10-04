VIO A UN SUJETO FORZAR SU AUTO Y LO DEMORO HASTA LA LLEGADA DE LA POLICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes de la División Patrulla Preventiva, acudieron al lugar y se llevaron al aprehendido.



Luego de pasar por la División Medicina Legal, lo trasladaron a la Comisaría Décima, donde tenía dos pedidos de captura.

Sucedió hoy a las 12:10 en avenida 25 de mayo y calle 9. Hasta ese lugar, llego un móvil de la División patrulla Preventiva, ya que tenían a una persona demorada.

Al llegar se entrevistaron con un ciudadano de 33 años, quien comento que vio a un sujeto que forzaba la puerta de su vehículo estacionado y por ello, lo demoro de inmediato.

El personal policial traslado al individuo de 28 años, a que sea examinado por el medico policial y luego alojado en la comisaria jurisdiccional, donde al verificar los expedientes de la unidad, constataron que presentaba dos pedidos de captura, una por “Supuesto Hurto” y otra por “Supuesto Robo”, siendo notificado de ellas y de la actual por “Supuesta Tentativa de Hurto”.-

