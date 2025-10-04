CHACO, PRESENTE EN EL ENCUENTRO FEDERAL POR LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Autoridades del Ministerio de Educación del Chaco participaron en el Encuentro Federal Transformación de la Escuela Secundaria, que se desarrolló durante toda la semana en el Palacio Sarmiento, a través de diferentes instancias de diálogo y construcción colectiva para fortalecer y transformar la educación secundaria en todo el país.

Este encuentro tuvo por objetivo compartir experiencias, avances y desafíos, así como también enriquecer la Red de Secundarias Innovadoras, que busca consolidarse como modelo de referencia para impulsar un cambio profundo en el nivel secundario.

En representación de la provincia estuvieron presentes la directora general de Inclusión Educativa, Elba Altamiranda; la directora de Nivel Secundario, Elisabeth Salto; y el director de Educación Pública de Gestión Privada, Gustavo Ereño. Los funcionarios compartieron mesas de trabajo federal, marcando la impronta que lleva adelante la gestión de la ministra Sofía Naidenoff en el marco de la transformación de la escuela secundaria, ofreciendo el acompañamiento a los docentes a través de distintas líneas de capacitación y actualización de estrategias para afianzar la enseñanza de la lecto escritura en el aula, fortalecer el liderazgo docente y recuperar las habilidades de los estudiantes para que tengan mejores oportunidades en el futuro.

”La escuela secundaria necesita transformar su organización institucional»

Al respecto, Elisabeth Salto explicó que la escuela secundaria «necesita transformar su organización institucional con un marco que admita trayectorias diversas, aulas heterogéneas, un sistema de acompañamiento que proteja la continuidad de los estudiantes, una organización de la enseñanza y el aprendizaje con un diseño curricular que se enfoque y garantice saberes y capacidades contextualizadas a la provincia»; a ello añadió además «una formación situada para los docentes y para los equipos directivos, que sea colaborativa, a fin de asegurar un desarrollo profesional que los transforme en líderes de los proyectos educativos que quieren acompañar esta experiencia significativa para los estudiantes».

El programa del encuentro se organizó en cuatro ejes interconectados: Organización institucional/Régimen Académico: nuevas formas de convivencia, uso flexible del tiempo y el espacio, regímenes de aprobación y asistencia con criterios pedagógicos; Organización del aprendizaje y la enseñanza/Diseño Curricular: selección de saberes fundamentales, integración interdisciplinaria, flexibilización curricular y evaluaciones orientadas a la mejora; Acompañamiento de las trayectorias escolares, lo cual implica la atención al bienestar integral, apoyos diferenciados, inclusión de tecnologías y fortalecimiento de las transiciones entre niveles y conexión con el mundo académico y laboral; y Desarrollo profesional de los equipos de gestión y de los docentes, ya sea a través de formación situada, fortalecimiento del liderazgo pedagógico, carrera docente diversificada y evaluación para la mejora.

La primera jornada de este encuentro incluyó una dinámica de trabajo y la conferencia «Diseñar procesos de transformación», brindada por Lila Pinto, doctora en Educación con especialidad en Nuevas Tecnologías. Por la tarde, Axel Rivas, investigador, docente y escritor reconocido por su labor investigativa en temas de educación pública, disertó sobre “Lecciones de los procesos de mejora sistémica de la educación”, seguido por una actividad para delinear la situación inicial de cada jurisdicción. Posteriormente, se realizó la presentación del programa a cargo de Alfredo Vota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Claudia Braín, directora nacional de Educación Básica Obligatoria, y Manuel Bianchi, director de Educación de Nivel Secundario.

