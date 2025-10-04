TRIPLE FEMICIDIO: ¿QUÉ TRABAJOS DECLARÓ TENER «PEQUEÑO J» TRAS NEGAR SER NARCO?

El ciudadano peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», continuará detenido en Perú tras la resolución del juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona, quien dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición hacia la Argentina. Valverde está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas las jóvenes Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que las pruebas presentadas por la defensa no acreditan un arraigo suficiente en territorio peruano. Por tal motivo, ordenó que Valverde sea alojado en el penal de Cañete, mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Justicia argentina.

Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Sandoval había solicitado la libertad con restricciones para su cliente, alegando que «no tiene vínculos con el narcotráfico» y que mantiene «arraigo laboral y familiar» en Perú.

«No tiene vicios, trabajó en la cosecha de arándanos, en venta ambulante de medias y en construcción. Es un joven de 20 años, con mucho por aportar a la sociedad», argumentó el letrado, quien presentó además una declaración jurada que acredita la residencia del joven en Trujillo, junto a sus padres y hermanas.

Pese a esos planteos, el juez resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que había requerido nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición.

El abogado Sandoval anunció que apelará la medida, insistiendo en que su defendido «es inocente de todas las acusaciones» y que su viaje a Perú respondió a la exposición mediática que sufrió en la Argentina.

«Vio su nombre en televisión y decidió volver a su país natal porque no tenía familia que lo asistiera allá», explicó el defensor, quien también cuestionó que se haya rechazado la posibilidad de una extradición simplificada para acelerar el trámite. Según Sandoval, la causa argentina «está caliente» y busca encarcelar a Valverde «sin una investigación clara».

En paralelo, la Policía peruana sostiene que «Pequeño J» es líder de una organización criminal heredada de su familia, con antecedentes vinculados al narcotráfico y al sicariato.

Cabe recordar que el hombre sindicado como su mano derecha, Matías Ozorio, de nacionalidad argentina, fue detenido en Lima y expulsado de inmediato hacia Buenos Aires, donde permanece bajo custodia judicial.

De acuerdo con la Justicia argentina, Valverde habría sido el cerebro detrás del asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela, un crimen que conmocionó al país por su brutalidad y por haber sido transmitido en vivo en una red social cerrada. Los investigadores sostienen que el hecho tuvo como objetivo reafirmar su liderazgo dentro de la banda criminal que encabezaba.