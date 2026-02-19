Jue. Feb 19th, 2026

TORMENTA CON GRANIZO: MAS DE 70 MILIMETROS INUNDAN MONTE CASEROS CORRIENTES

por Redaccion J 5 horas atrás

Tormenta con granizo: más de 70 milímetros inundan Monte Caseros Corrientes

Desde la madrugada se registró en la ciudad de Monte Caseros, al sur de la provincia, un fuerte temporal con caída de granizo que también afectó parte de Entre Ríos. Hay una importante cantidad de agua acumulada en la ciudad, barrio Florida uno de los más afectados.

Fuerte tormenta éste Jueves azota Monte Caseros y deja a la ciudad sin energía eléctrica
El volumen de lluvia caído en las últimas horas es significativo y ha generado anegamientos en sectores vulnerables, aunque hasta el momento no se reportaron emergencias de gravedad. Las autoridades recomiendan circular con precaución y mantenerse informados.

 

También hay falta de energía en casi toda la localidad, debido a la tormenta.

